Порты в европейской стране потребовали миллиарды евро на оборону и модернизацию

В документе подчеркивается, что немецкие порты являются ключевыми логистическими узлами, обеспечивающими военные перевозки, однако существующее финансирование со стороны федеральных властей оценивается как явно недостаточное. Ассоциация настаивает, что именно порты окажутся в центре транспортных операций в случае военного развертывания, когда потребуется быстрая переброска войск и материальных ресурсов Бундесвера и союзников по НАТО.