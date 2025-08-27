Порты в европейской стране потребовали миллиарды евро на оборону и модернизацию

Морские порты Германии обратились к правительству с требованием выделить из оборонного бюджета 3 млрд евро для укрепления инфраструктуры и создания дополнительных защитных объектов на случай чрезвычайных ситуаций, включая военные конфликты. Об этом 26 августа сообщил журнал Logistik Heute со ссылкой на письмо Центральной ассоциации операторов морских портов Германии (ZDS), направленное министру обороны Борису Писториусу.
В документе подчеркивается, что немецкие порты являются ключевыми логистическими узлами, обеспечивающими военные перевозки, однако существующее финансирование со стороны федеральных властей оценивается как явно недостаточное. Ассоциация настаивает, что именно порты окажутся в центре транспортных операций в случае военного развертывания, когда потребуется быстрая переброска войск и материальных ресурсов Бундесвера и союзников по НАТО.
«Мы обязаны быть готовы к этому сценарию, даже если искренне надеемся, что он никогда не реализуется», — отмечается в письме.
ZDS указывает, что в рамках оборонного бюджета необходимо предусмотреть меры по защите портовых объектов не только от возможных атак, но и от киберугроз. Организация предлагает реализовать подход двойного назначения, когда вложения будут одновременно служить гражданским и военным интересам.
Среди приоритетных направлений расходов названы усиление причальных стенок, развитие железнодорожных подъездных путей и модернизация объектов критической инфраструктуры. Общая потребность в инвестициях для немецких портов, по оценке ассоциации, составляет порядка 15 млрд евро, при том что сейчас федеральное правительство выделяет на эти цели лишь 38,3 млн евро ежегодно.
