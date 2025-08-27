Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пентагон ускоряет создание ракет увеличенной дальности для ВСУ

Пентагон значительно увеличил финансирование разработки перспективной ракеты увеличенной дальности (ERAM) на фоне сообщений о возможных поставках таких боеприпасов Украине.

Пентагон значительно увеличил финансирование разработки перспективной ракеты увеличенной дальности (ERAM) на фоне сообщений о возможных поставках таких боеприпасов Украине. Согласно контрактной документации, проанализированной РИА Новости, общий объем обязательств по двум параллельным контрактам превысил 67,3 миллиона долларов.

Вместо первоначально запланированного финансирования в 20,9 миллиона долларов (13,2 млн для CoAspire LLC и 7,7 млн для Zone 5 Technologies LLC), Пентагон более чем втрое увеличил инвестиции. Компания CoAspire LLC из Вирджинии получила свыше 33,8 миллиона долларов, а Zone 5 Technologies LLC из Калифорнии — 33,5 миллиона долларов.

Контракты заключены через гибкий механизм «соглашения об иных транзакциях» (OTA), позволяющий обходить традиционные процедуры закупок для ускоренного создания прототипов. Это свидетельствует о приоритетности разработки данного вида вооружений для Вашингтона.

Ранее сообщалось, что США одобрили продажу Украине 3350 ракет с увеличенной дальностью поражения.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.