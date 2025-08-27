Пентагон ускоряет создание ракет увеличенной дальности для ВСУ

Вместо первоначально запланированного финансирования в 20,9 миллиона долларов (13,2 млн для CoAspire LLC и 7,7 млн для Zone 5 Technologies LLC), Пентагон более чем втрое увеличил инвестиции. Компания CoAspire LLC из Вирджинии получила свыше 33,8 миллиона долларов, а Zone 5 Technologies LLC из Калифорнии — 33,5 миллиона долларов.