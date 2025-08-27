Ричмонд
В Польше призвали Киев извиниться после оскорблений в адрес Навроцкого

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Польше потребовали извинений от Киева после того, как украинский активист и журналист Виталий Мазуренко в прямом эфире оскорбил президента страны Кароля Навроцкого, сообщает Polsat News.

Источник: AP 2024

Мазуренко, используя тюремный жаргон, сравнил польского лидера с криминальным авторитетом в тюрьме. Ведущая программы потребовала от журналиста извинений, намекнув, что он «пресек черту», однако получила отказ и новые оскорбления в адрес Навроцкого. Он также обвинил ведущую в «антиукраинской пропаганде», после чего его отключили от эфира.

После трансляции некоторые польские политики раскритиковали Мазуренко, потребовав извинений от официального Киева, говорится в сюжете.

«Каждый день приносит новые аргументы в пользу обоснованности инициативы президента Кароля Навроцкого. А господин Мазуренко должен срочно поблагодарить за гостеприимство в нашей стране и отправиться на фронт, чтобы по-настоящему поддержать свою родину», — написал, в частности, в соцсети X экс-заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Советник польского лидера Блажей Побожи заявил, что своим скандальным выступлением Мазуренко подтвердил обоснованность инициативы об ужесточении правил выдачи гражданства Польши для украинцев.

В понедельник президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно прировнять бандеровскую символику к фашистской и пообещал подготовить соответствующий законопроект.

В польском обществе преобладает резко негативное отношение к символам различных украинских движений националистического толка. Так, в минувшее воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве публично сожгли красно-черный флаг «Организации украинских националистов*» (ОУН*).

* Террористическая организация, запрещенная в России.