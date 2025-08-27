В Польше призвали Киев извиниться после оскорблений в адрес Навроцкого

Мазуренко, используя тюремный жаргон, сравнил польского лидера с криминальным авторитетом в тюрьме. Ведущая программы потребовала от журналиста извинений, намекнув, что он «пресек черту», однако получила отказ и новые оскорбления в адрес Навроцкого. Он также обвинил ведущую в «антиукраинской пропаганде», после чего его отключили от эфира.
После трансляции некоторые польские политики раскритиковали Мазуренко, потребовав извинений от официального Киева, говорится в сюжете.
«Каждый день приносит новые аргументы в пользу обоснованности инициативы президента Кароля Навроцкого. А господин Мазуренко должен срочно поблагодарить за гостеприимство в нашей стране и отправиться на фронт, чтобы по-настоящему поддержать свою родину», — написал, в частности, в соцсети X экс-заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Советник польского лидера Блажей Побожи заявил, что своим скандальным выступлением Мазуренко подтвердил обоснованность инициативы об ужесточении правил выдачи гражданства Польши для украинцев.
В понедельник президент Польши Кароль Навроцкий предложил законодательно прировнять бандеровскую символику к фашистской и пообещал подготовить соответствующий законопроект.
В польском обществе преобладает резко негативное отношение к символам различных украинских движений националистического толка. Так, в минувшее воскресенье участники антииммигрантской акции протеста в Варшаве публично сожгли красно-черный флаг «Организации украинских националистов*» (ОУН*).
* Террористическая организация, запрещенная в России.