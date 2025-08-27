Макрон объяснил, почему признание Палестины не связано с ростом антисемитизма

Президент Франции Эмманюэль Макрон в письме к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху заявил, что призыв к созданию независимого палестинского государства не провоцирует усиление антисемитизма. Напротив, по его словам, это необходимый шаг для укрепления безопасности как Израиля, так и Европы. Выдержки из послания опубликовали The New York Times и Le Monde.