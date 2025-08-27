Макрон объяснил, почему признание Палестины не связано с ростом антисемитизма

Президент Франции Эмманюэль Макрон в письме к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху заявил, что призыв к созданию независимого палестинского государства не провоцирует усиление антисемитизма. Напротив, по его словам, это необходимый шаг для укрепления безопасности как Израиля, так и Европы. Выдержки из послания опубликовали The New York Times и Le Monde.
Французский лидер подчеркнул, что позиция европейских стран основана на убеждении: палестинский народ имеет право на собственное государство, а прочный мир является ключевым условием безопасности Израиля.
Письмо Макрона стало ответом на обращение Нетаньяху, который выразил обеспокоенность ростом антисемитских проявлений во Франции и упрекнул Париж в недостаточном противодействии этим тенденциям. Израильский премьер также заявил, что призыв к созданию палестинского государства лишь «подливает масла в огонь» антисемитизма.
«Борьба с антисемитизмом не должна превращаться в оружие и способствовать раздору между Израилем и Францией», — отметил Макрон. Он осудил акты насилия против французских евреев, назвав их отвратительными, и напомнил, что борьба с подобными проявлениями является для него абсолютным приоритетом.
Еще в июле Макрон объявил, что Франция признает палестинское государство в сентябре на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Подобные заявления прозвучали и от других стран: премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал признание Палестины, если Израиль не прекратит трагические события в Газе, аналогичную готовность выразили Канада и Австралия.
После этого Париж совместно с Эр-Риядом организовал в Нью-Йорке международную конференцию, где участники подписали декларацию о совместных действиях по прекращению войны в Газе и продвижению концепции «двух государств» как основы для мирного и справедливого урегулирования конфликта.
В Елисейском дворце отдельно отметили, что признание Палестины не означает снисходительности к ХАМАС или любой другой террористической организации.
