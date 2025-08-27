Ричмонд
Токаев поздравил президента Молдовы с Днем независимости

Астана. 27 августа. КазТАГ — Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Молдовы Майю Санду с Днем независимости, сообщает пресс-служба Акорды.

Источник: Пресс-служба Акорды

«Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Молдовы», — говорится в сообщении в среду.

Токаев поздравил Санду и народ Молдовы с Днем Независимости.

«В своей телеграмме глава нашего государства выразил готовность к совместному использованию новых возможностей в целях дальнейшего укрепления многогранного сотрудничества между двумя странами», — добавили в Акорде.

