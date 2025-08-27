Токаев поздравил президента Молдовы с Днем независимости

«Глава государства направил поздравительную телеграмму президенту Молдовы», — говорится в сообщении в среду.
Токаев поздравил Санду и народ Молдовы с Днем Независимости.
«В своей телеграмме глава нашего государства выразил готовность к совместному использованию новых возможностей в целях дальнейшего укрепления многогранного сотрудничества между двумя странами», — добавили в Акорде.
