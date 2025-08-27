Ричмонд
Минобороны: силы ПВО сбили за ночь над Россией 26 украинских БПЛА

За минувшую ночь над регионами России перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов.

За минувшую ночь над регионами России перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. О работе ПВО за ночь отчиталось министерство обороны РФ.

15 вражеских дронов ликвидировали над территорией Ростовской области.

Четыре украинских БПЛА сбили в небе над Орловской областью, еще три — над Белгородской.

По два беспилотника уничтожили над территориями Брянской и Курской областей.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поделился подробностями ночной атаки беспилотников на регион.

