Минобороны: силы ПВО сбили за ночь над Россией 26 украинских БПЛА

За минувшую ночь над регионами России перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. О работе ПВО за ночь отчиталось министерство обороны РФ.
15 вражеских дронов ликвидировали над территорией Ростовской области.
Четыре украинских БПЛА сбили в небе над Орловской областью, еще три — над Белгородской.
По два беспилотника уничтожили над территориями Брянской и Курской областей.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поделился подробностями ночной атаки беспилотников на регион.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше