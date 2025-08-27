Лукашенко обратился к народу Молдовы, сказав про дружественные отношения

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 27 августа, поздравил народ Молдовы с Днем Независимости и сказал про дружественные отношения. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении выразил уверенность в том, что несмотря на современные вызовы и угрозы, мудрость и трудолюбие народа Молдовы дадут возможность преодолеть сложности, а также обеспечить поступательное развитие суверенной, самобытной, процветающей страны.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова делиться своими достижениями в области государственного, социально-экономического строительства. Президент Беларуси убежден в том, что вне зависимости от складывающейся политической ситуации, белорусы и молдаване и далее продолжат поддерживать дружественные отношения, которые основаны на глубоком взаимном уважении, а также на доверии.