Лукашенко обратился к народу Молдовы, сказав про дружественные отношения

Лукашенко поздравил народ Молдовы с Днем Независимости.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 27 августа, поздравил народ Молдовы с Днем Независимости и сказал про дружественные отношения. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении выразил уверенность в том, что несмотря на современные вызовы и угрозы, мудрость и трудолюбие народа Молдовы дадут возможность преодолеть сложности, а также обеспечить поступательное развитие суверенной, самобытной, процветающей страны.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь готова делиться своими достижениями в области государственного, социально-экономического строительства. Президент Беларуси убежден в том, что вне зависимости от складывающейся политической ситуации, белорусы и молдаване и далее продолжат поддерживать дружественные отношения, которые основаны на глубоком взаимном уважении, а также на доверии.

Ранее пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что президент Беларуси Александр Лукашенко может встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Китае на саммите ШОС.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше