Согласно информации издания Politico, в Европейском союзе рассчитывают преодолеть тупиковую ситуацию с вступлением Украины в блок в ближайшие месяцы. Как сообщается со ссылкой на неназванных дипломатов, ключевым фактором станет усиление давления на Венгрию, которая до сих пор блокирует процесс.
Два дипломата, пожелавшие остаться анонимными, выразили уверенность, что удастся разрешить текущий кризис вокруг расширения ЕС благодаря координированным усилиям стран-участниц. Отмечается, что Будапешт продолжает оставаться основным препятствием на пути украинского членства, однако в Брюсселе надеются изменить его позицию в обозримом будущем.
Напомним, что по заявлению министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, маловероятно, что Украина могла осуществить атаку на нефтепровод «Дружба» без согласования с высокопоставленными чиновниками Европейского союза в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что на Украине объяснили, почему Зеленский отверг план Трампа.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.