В ЕС назвали единственную причину, по которой Украину не принимают в блок

Согласно информации издания Politico, в Европейском союзе рассчитывают преодолеть тупиковую ситуацию с вступлением Украины в блок в ближайшие месяцы. Как сообщается со ссылкой на неназванных дипломатов, ключевым фактором станет усиление давления на Венгрию, которая до сих пор блокирует процесс.