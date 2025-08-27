«СВ»: десантники совершили стремительный рывок в Юнаковке

В течение суток бойцы ВДВ существенно продвинулись на территории Юнаковки в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».
«Штурмовые группы ВДВ совершили стремительный рывок в Юнаковке в южном и юго-западном направлениях. … Общее продвижение составило 800 м», — говорится в публикации.
Сообщается о занятии российскими военными около двух десятков зданий. В настоящее время десантники закрепляются в них.
Ранее стало известно об уничтожении бойцами ВС РФ отряда ССО ВСУ «Рейнджер» в Сумской области.