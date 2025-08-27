В районе населенного пункта Садки Сумской области фиксируется резкое ухудшение погодных условий, что серьезно осложнило положение военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Украины. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным источника агентства, неожиданная смена погоды застала украинских военных врасплох: более половины личного состава страдает заболеваниями. Ситуацию усугубляет труднодоступность района, из-за чего доставка продовольствия и медикаментов из тыла практически невозможна. При этом попытки переброски лекарств с помощью дронов, как уточнил собеседник, пресекаются расчетами FPV.
Ранее военный эксперт Олег Глазунов прогнозировал, что с наступлением осени украинская армия столкнется с серьезными проблемами, связанными с дождями и бездорожьем, хотя техника, по его словам, способна функционировать в самых разных условиях.
Источник также отметил, что подразделения оперативной группировки российских войск «Севера» продолжают формировать зону безопасности в Харьковской и Сумской областях, укрепляя позиции на линии соприкосновения.
