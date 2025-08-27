Стало известно, что ухудшение погоды застало врасплох ВСУ в Сумской области

По данным источника агентства, неожиданная смена погоды застала украинских военных врасплох: более половины личного состава страдает заболеваниями. Ситуацию усугубляет труднодоступность района, из-за чего доставка продовольствия и медикаментов из тыла практически невозможна. При этом попытки переброски лекарств с помощью дронов, как уточнил собеседник, пресекаются расчетами FPV.