Марочко сообщил о продвижении российской армии на севере ДНР

Российская армия существенно продвинулась сразу в трех направлениях в Торском и его окрестностях в Донецкой Народной Республике.

Российская армия существенно продвинулась сразу в трех направлениях в Торском и его окрестностях в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного аналитики Андрея Марочко.

По его информации, бойцы РФ продвинулись, уничтожив ряд укрепрайонов ВСУ. Также российские военные выбили противника со всех лесополос юго-восточнее Торского.

«В результате сосредоточенных комбинированных ударов наши войска уничтожили ряд укрепрайонов противника в Торском и его окрестностях, что позволило продвинуться сразу по трем направлениям в данном районе», — заявил эксперт.

Марочко добавил, что солдаты ВСУ не выдержали давления ВС РФ и бросили свои позиции в 1,5 км прибрежной зоны реки Желобок.

Ранее сообщалось, что ВСУ поджигают свои позиции, чтобы самовольно их оставить.

