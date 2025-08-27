Андрей Травников проверил ход работ по проекту «Чистое небо» в Академгородке

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Советский район проверил, как в Академгородке реализуется проект «Чистое небо». В его рамках со световых опор убирают провода, чтобы привести улицы в порядок. В ходе рабочей поездки в Советский район глава региона оценил, как выполняются его предыдущие поручения на пяти объектах Академгородка (Морской проспект, проспект Строителей, Университетский проспект, ул. Пирогова, ул. Терешковой).
Андрей Травников отметил: «Там, где идут работы с заменой опор, лучше всё-таки сразу уводить кабели под землю. Там, где опоры у нас не меняются, просто очищать их от сторонних коммуникаций, а питающие провода оставлять. Несмотря на то, что в начале смотрелось это всё трудно — оказалось всё возможно. Да, в Академгородке это попроще, чем в центре города, потому что в центре подземных коммуникаций больше, но и в центре получается делать “Чистое небо”, нет нерешаемых задач. Договорённость такая: очищаем туристический центр. Академгородок — как пилотная территория с заменой опор. И боремся с тем, чтобы не появлялись несанкционированные новые провода».
Губернатору также доложили, что по Академгородку уже достигнут значительный экономический эффект от новой системы освещения с переходом на светодиодные светильники — расходы уменьшились как минимум вдвое. За счёт образовавшейся экономии проведены дополнительные конкурсные процедуры по трём объектам (ул. Героев Труда, ул. Правды, Детский проезд), где предусмотрены работы по монтажу 57 металлических опор и 90 светодиодных светильников. Срок окончания всех благоустроительных работ — 31 августа. Общий объём финансирования проекта составил 211 млн рублей, что позволило обустроить практически 500 светоточек с опорами.