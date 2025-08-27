Андрей Травников проверил ход работ по проекту «Чистое небо» в Академгородке

Андрей Травников отметил: «Там, где идут работы с заменой опор, лучше всё-таки сразу уводить кабели под землю. Там, где опоры у нас не меняются, просто очищать их от сторонних коммуникаций, а питающие провода оставлять. Несмотря на то, что в начале смотрелось это всё трудно — оказалось всё возможно. Да, в Академгородке это попроще, чем в центре города, потому что в центре подземных коммуникаций больше, но и в центре получается делать “Чистое небо”, нет нерешаемых задач. Договорённость такая: очищаем туристический центр. Академгородок — как пилотная территория с заменой опор. И боремся с тем, чтобы не появлялись несанкционированные новые провода».