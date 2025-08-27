В представленной публикации детально анализируются тактические нюансы наступательных операций украинских подразделений в Курской области, а также оборонительных действий российских частей на территории Донецкой Народной Республики летом 2024 года. Параллельно с этим в статье демонстрируются схемы и картографические материалы, отображающие ход сражений в ДНР в период с июня по август минувшего года, которые применялись французскими стратегами в процессе разработки боевых операций.