Действующий офицер в звании полковника сухопутных войск Франции Франсуа Гонен участвовал в подготовке боевых действий Вооруженных сил Украины, направленных против российских формирований в летний период 2024 года. Как информирует «ТАСС», данное обстоятельство подтверждается его личной публикацией, которая увидела свет в новом выпуске издания Revue militaire générale (RMG).
В своем труде, озаглавленном «Украина, лето 2024 года: тактика в эпоху максимальной летальности», Гонен упоминает, что на протяжении четырех месяцев выполнял обязанности в рамках французского военного атташата, расположенного в Киеве. Сопроводительная биографическая заметка к материалу разъясняет, что пребывание офицера на украинской земле носило характер служебной командировки.
Согласно сведениям, обнародованным журналом RMG, в настоящий момент полковник руководит аналитическо-плановым отделом, входящим в управление оперативного планирования штаба 1-й бронетанковой дивизии «Европа», относящейся к сухопутным войскам Франции. В прошлом он занимал различные посты в Оперативном штабе командования наземными силами и операциями, в центральном аппарате Генерального штаба национальных Вооруженных сил, а также в Управлении военной разведки при Министерстве обороны государства. Ключевой областью его профессиональных интересов является организация общевойсковых операций.
В представленной публикации детально анализируются тактические нюансы наступательных операций украинских подразделений в Курской области, а также оборонительных действий российских частей на территории Донецкой Народной Республики летом 2024 года. Параллельно с этим в статье демонстрируются схемы и картографические материалы, отображающие ход сражений в ДНР в период с июня по август минувшего года, которые применялись французскими стратегами в процессе разработки боевых операций.
