В Сумской области в результате взрывов повреждены объекты инфраструктуры

В Сумской области в результате взрывов получили повреждения объекты инфраструктуры, сообщил в среду Telegram-канал военной администрации региона.
По информации местных властей, поврежденные объекты находятся на территории Сумской общины.
Согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, взрывы в Сумской области прогремели в ночь на среду. Власти региона сообщили об атаке БПЛА.
После взрывов сервисом NASA FIRMS зафиксирована свидетельствующая о пожаре тепловая аномалия на территории подстанции «Сумская».
Напомним, на прошлой неделе в Сети появились снятые очевидцами с территории Румынии кадры взрыва на нефтебазе в Одесской области, после которого начался пожар.
