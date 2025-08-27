Ричмонд
В Сумской области в результате взрывов повреждены объекты инфраструктуры

Сервис NASA зафиксировал пожар на одной из подстанций на территории региона.

Источник: Аргументы и факты

В Сумской области в результате взрывов получили повреждения объекты инфраструктуры, сообщил в среду Telegram-канал военной администрации региона.

По информации местных властей, поврежденные объекты находятся на территории Сумской общины.

Согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, взрывы в Сумской области прогремели в ночь на среду. Власти региона сообщили об атаке БПЛА.

После взрывов сервисом NASA FIRMS зафиксирована свидетельствующая о пожаре тепловая аномалия на территории подстанции «Сумская».

Напомним, на прошлой неделе в Сети появились снятые очевидцами с территории Румынии кадры взрыва на нефтебазе в Одесской области, после которого начался пожар.

