Иван Носков объявил о старте строительства индустриального парка «Самара»

«В этом году начинаем разработку проекта планировки территории, со следующего года — проектирование и строительство коммуникаций к новой промплощадке. Благодарю правительство и лично губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за поддержку в этом вопросе — строительство коммунальных сетей и дорог планируется за счет в том числе областного бюджета», — прокомментировал мэр.