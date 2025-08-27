Ричмонд
Иван Носков объявил о старте строительства индустриального парка «Самара»

Глава Самары Иван Носков объявил в своем телеграм-канале о начале строительства индустриального парка. По его словам, проект рассчитан на 5 лет, по его завершении будет образовано свыше 3 тыс. новых рабочих мест.

Индустриальный парк «Самара» будет расположен недалеко от поселка Козелки Красноглинского района. Общая площадь — 204,5 га, не исключено расширение. Парк, как пояснил Иван Носков, предназначен для предприятий электронной, приборостроительной, ювелирной, пищевой, строительной промышленности, т. е. для инновационных современных высокотехничных производств.

«В этом году начинаем разработку проекта планировки территории, со следующего года — проектирование и строительство коммуникаций к новой промплощадке. Благодарю правительство и лично губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева за поддержку в этом вопросе — строительство коммунальных сетей и дорог планируется за счет в том числе областного бюджета», — прокомментировал мэр.

Он добавил, что первых резидентов в индустриальном парке примут уже в 2026—2027 году.

«Предварительные переговоры с потенциальными резидентами проводим, заинтересованность с их стороны есть», — заключил Иван Носков.