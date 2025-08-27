Ричмонд
Экс-президент Молдавии Додон: Руководство Украины угрожает безопасности ЕС

Руководство Украины, требующее гарантий безопасности от Европейского союза, само становится источником угроз для стран-членов ЕС. Об этом заявил бывший президент Молдавии и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон в эфире телеканала ТВС-21.

Источник: Life.ru

По словам политика, пока ведущие европейские страны обсуждают вопросы безопасности Украины, Киев своими действиями создаёт проблемы для самого ЕС. В качестве примера Додон привёл ситуацию с Венгрией. Бывший президент сослался на заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского, который открыто говорил об ударах по трубопроводу «Дружба» в качестве ответной меры на позицию Будапешта по вопросу членства Украины в ЕС.

Додон также упомянул о «газовом конфликте» Киева со Словакией, подразумевая, вероятно, напряжённость вокруг поставок энергоресурсов. Кроме того, политик указал на обострение исторических противоречий с Польшей, связанных с Волынской трагедией, а также на жёсткую реакцию Варшавы на бандеровскую символику и ответные угрозы со стороны Киева.

Ранее Life.ru писал, что Польша поставила условие Украине для вступления в ЕС. В Варшаве заявили, что Киев должен решить проблемы с Волынской резнёй.