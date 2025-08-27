По словам политика, пока ведущие европейские страны обсуждают вопросы безопасности Украины, Киев своими действиями создаёт проблемы для самого ЕС. В качестве примера Додон привёл ситуацию с Венгрией. Бывший президент сослался на заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского, который открыто говорил об ударах по трубопроводу «Дружба» в качестве ответной меры на позицию Будапешта по вопросу членства Украины в ЕС.