В Башкирии на нацпроекты привлекли 34,7 млрд рублей федеральных средств.

За 7 месяцев уровень достижения показателей национальных проектов по республике составил более 99,8%, Башкирия здесь находится на 13 месте среди регионов России. Особое внимание уделяется достижению целевых показателей и результатов нацпроектов, включая объекты капитального строительства, ввод в эксплуатацию которых планируется до конца 2025 года. Это 6 поликлиник в Янаульском, Учалинском, Аскинском, Благовещенском, Абзелиловском и Бакалинском районах, 2 моста в Аургазинском и Кармаскалинском районах, а также 3 объекта коммунальной инфраструктуры в Кумертау, Кигинском и Кугарчинском районах.