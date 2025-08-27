Над регионами России сбили более 25 беспилотников. Военная операция, день 1281-й

9:00 Экипаж БМП-3 мотострелкового полка группировки войск «Центр», уничтожив опорный пункт ВСУ, обеспечил наступление штурмовых подразделений на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.
8:57 В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы, сообщило издание «Общественное. Новости». Подробности не приводятся.
8:43 Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступила за «надежные» гарантии безопасности для Украины с присутствием западных миротворцев на территории республики, пишет Welt.
По ее словам, западные миротворцы должны быть «хорошо оснащены и способны защитить себя».
8:40 Расчеты 120-мм минометов группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщило Минобороны РФ.
8:30 ❗️Спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф проведет встречу с украинскими представителями в Нью-Йорке на этой неделе.
«На этой неделе я встречаюсь с украинцами. Я встречусь с ними на этой неделе в Нью-Йорке и это важный сигнал», — отметил он в эфире Fox News.
8:26 ⚡️Переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС могут начаться «в ближайшие дни или недели», пишет Politico.
По информации издания, президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в сообщество.
8:25 Российские войска ударили по Полтавской области, повреждено предприятие энергосектора, сообщает «РБК-Украина».
8:22 ВС России атаковали город Сумы на северо-востоке Украины, повреждены объекты инфраструктуры, частично отсутствует электричество, пишет «Страна.ua».
8:12 Роботы российской разработки задействованы в разминировании приграничных территорий Курской области, заявил глава МЧС России Александр Куренков.
8:10 ~Киев рассматривает мирное предложение Москвы, Россия хочет разрешения ситуации вокруг Украины,~ заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
По его словам, Вашингтон надеется до конца 2025-го или раньше найти «ингредиенты» к мирному соглашению.
8:07 В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше четырехэтажного многоквартирного дома, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Загорелась кровля дома на площади 250 квадратных метров. Пожар уже локализован. Из дома эвакуировано 15 жильцов, им предложено поехать на ночь в пункт временного размещения, который развернут на базе школы 55. Главное, что никто из людей не пострадал», — отметил он в Telegram-канале.
8:03 ?Над регионами России ночью уничтожили 26 беспилотников ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Над Ростовской областью сбили 15 БПЛА, над Орловской — четыре, над Белгородской — три, над Брянской и Курской — по два.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1281-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.