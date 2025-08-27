Михаил Котюков вручил школьные наборы детям Свердловского округа ЛНР

Для учеников начальной школы Свердловского муниципального округа ЛНР активисты партии и неравнодушные жители региона собрали школьные ранцы с необходимой канцелярией, школьными принадлежностями, товарами для творчества. Всего школьникам из регионального гуманитарного волонтерского центра «Единой России» доставлено 864 ранца. В ходе рабочей поездки в Свердловский округ губернатор Красноярского края, секретарь реготделения «Единой России» Михаил Котюков вручил рюкзаки детям участников СВО.
«Поздравляю вас с началом учебного года. Не сомневаюсь, что школьные годы станут одними из самых ярких событий в жизни. Осваивайте новые знания, своими стараниями развивайте родной город, Луганскую народную республику и всю нашу большую Россию», — отметил глава региона.
Акция стала доброй традицией, она стартовала в 2022 году и с тех пор проходит ежегодно. Наталья Доронтенко ведет сына Кирилла в первый класс, старшая дочь уже учиться в 8 классе. Женщина отмечает, что собрать в школу сразу двоих учеников довольно тяжело для семейного бюджета:
«Большое спасибо за акцию и за помощь. Это большое подспорье для нас».
В канун нового учебного года Михаил Котюков также осмотрел социальные объекты, где ведут работы строители Красноярского края. Бирюковская средняя школа после масштабной реконструкции станет учебно-воспитательным комплексом. Поселковый детский сад находится в аварийном состоянии и ремонту не подлежит, поэтому решено, что одно крыло здания школы строители переоборудуют под группы для 80 дошкольников. Здесь будут игровые комнаты, спальни, санузлы, раздевалки. Сейчас завершается монтаж вентиляции, электропроводки, пожарной сигнализации, видеонаблюдения, идет благоустройство игровых площадок с учетом разного возраста ребят. С 1 сентября, когда у школьников начнется учебный год, строители будут работать только в группах детсада, чтобы не мешать урокам.
«Вручение портфелей — только часть того, чем помогает нам регион-шеф. Эта всесторонняя поддержка особенна ценна сейчас для нас, для Донбасса. Мы в ней действительно нуждаемся. Мы очень благодарны за нее. Уверен, что Донбасс в долгу не останется», — сказал глава Свердловского муниципального округа ЛНР Андрей Сухачев.