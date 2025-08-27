«Тяжёлая ситуация на позициях 80-й одшб возле Садков. Из-за особенностей местности туда практически невозможно доставить еду и медикаменты из тыловых районов. Резкое ухудшение погодных условий застало врасплох солдат ВСУ на позициях, более 50% болеют», — говорят «северяне».
Согласно сведениям российских солдат, эвакуация больных ВСУшников из этого района практически невозможна, а доставить им лекарства дронами не позволяют наши расчёты FPV.
А подразделения ВСУ в Волчанске Харьковской области Украины оказались в «огненном аду» после групповых ударов Армии России с применением истребителей и реактивных установок ТОС «Солнцепёк».