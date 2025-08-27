Более половины военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Садков в Сумской области Украины заболели после резкого ухудшения погоды, но от других подразделений они отрезаны, помощи ждать не от кого. Однако военным не доставляют медикаменты и еду, сообщили в группе «Бесстрашные» группировки войск «Север» через свою страницу в соцсетях «Северный ветер» («СВ»).