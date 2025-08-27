Ричмонд
Лисицын: бойцы РФ заходят в Купянск с востока

Военкор сообщил об ожесточенных боях в районе Соболевки и Петропавловки под Купянском.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области группы российских бойцов заходят на территорию Купянска с восточной стороны, сообщил в среду в своем Telegram-канале военкор Евгений Лисицын.

Согласно его сведениям, под Купянском российские военные ведут ожесточенные бои в районе Соболевки и Петропавловки.

Напомним, накануне военный эксперт Геннадий Алехин сообщил о переходе под контроль подразделений РФ северной промышленной части Купянска и смещении боев в жилую застройку на территории города.

По словам эксперта, российские бойцы продвигаются в городе малыми группами.