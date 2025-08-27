Губернатор и мэр Новосибирска запустили благоустройство сквера на Демакова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проверили ход работ по благоустройству сквера на улице Демакова. Мэр отметил: «Сквер на улице Демакова для города — важный проект. Жители нижней зоны Академгородка очень его ждут. Долгое время у города не было возможности начать работы, в этом году поддержка правительства региона и губернатора Новосибирской области позволила запустить проект в производство. На его реализацию городу предоставлена субсидия в размере 181 млн рублей, из них 172 млн рублей — средства областного бюджета, 9 млн рублей выделено из городского бюджета».
Кудрявцев подчеркнул, что проект выполняется в два этапа с опережением графика: «Предусмотрены зоны отдыха, спортивные и детские площадки, будет построен визит-центр и, конечно, отремонтирована мемориальная зона Героя Советского Союза Александра Демакова». Работы ведутся на площади около 2,5 га в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Уже подготовлена территория, прокладываются сети водоснабжения, обустраиваются пешеходные дорожки, площадки для выгула собак и зоны отдыха.
В сквере появится освещение, видеонаблюдение, скейтпарк, памп-трек, площадки для воркаута, трибуны, детские площадки, фестивальная поляна и павильон в стиле деревянного зодчества. Отремонтированный памятник Герою Советского Союза займет достойное место. Особое внимание уделят озеленению: создадут сиреневый сад, ливневые сады и рокарии. По поручению губернатора Андрея Травникова будет благоустроен и прилегающий пустырь.
Мэр также отметил масштаб работ в городе: «В этом году мы благоустраиваем более 10 зеленых зон в разных районах Новосибирска. Кроме сквера на Демакова, в числе ключевых проектов этого года — сквер им. Юрия Федоровича Бугакова, а также парк “Чемской берег” в Кировском районе, который мы благоустраиваем в рамках федерального проекта “Формирование комфортной городской среды”.