Губернатор и мэр Новосибирска запустили благоустройство сквера на Демакова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проверили ход работ по благоустройству сквера на улице Демакова. Мэр отметил: «Сквер на улице Демакова для города — важный проект. Жители нижней зоны Академгородка очень его ждут. Долгое время у города не было возможности начать работы, в этом году поддержка правительства региона и губернатора Новосибирской области позволила запустить проект в производство. На его реализацию городу предоставлена субсидия в размере 181 млн рублей, из них 172 млн рублей — средства областного бюджета, 9 млн рублей выделено из городского бюджета».