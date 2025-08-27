ВСУ нанесли удар по береговой линии Энергодара

Украинские военные минувшей ночью нанесли удары по береговой линии Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Нацисты бьют по главному городу энергетиков Запорожья из ствольной артиллерии», — написал Рогов в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что прозвучало как минимум три взрыва.
Остальные подробности атаки Рогов пообещал раскрыть позднее.
Напомним, ранее в августе ВСУ также пытались обстрелять расположенную в Энергодаре Запорожскую АЭС.
