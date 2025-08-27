ВСУ нанесли удар по береговой линии Энергодара

Украинские военные минувшей ночью нанесли удары по береговой линии Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.