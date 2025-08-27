Польские пограничники начали искать бандеровскую символику у въезжающих украинцев

По информации Telegram-канала SHOT, польские пограничные службы ужесточили процедуру досмотра граждан Украины на границе, заставляя их раздеваться до трусов.
Согласно имеющейся информации, досмотр теперь включает проверку на наличие татуировок с символикой, которая может ассоциироваться с националистическими движениями, а также изучение содержимого мобильных устройств.
Данные меры были введены после вступления в должность нового президента Польши Кароля Навроцкого, который ранее заблокировал законопроект о социальных выплатах для украинских беженцев и анонсировал инициативу о приравнивании бандеровской символики к фашистской.
