Politico: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться «в ближайшие дни»

По данным издания, президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Киева в сообщество.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Решение об открытии «переговорного кластера» для вступления Молдавии и Украины в ЕС может быть принято «в ближайшие дни или недели». Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По его данным, президент США Дональд Трамп смог убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана снять вето на вступление Украины в сообщество, что позволит в ближайшие месяцы «выйти из тупика» по вопросу присоединения двух восточноевропейских стран к Евросоюзу.

Другой неназванный дипломат высказал мнение, что не стоит торопиться в открытии «переговорного кластера» для Молдавии в преддверии парламентских выборов в этой стране. «Понятно, что некоторые люди хотят предложить Молдове переговорную площадку, но делать это из-за приближающихся выборов было бы недальновидно и в конечном счете контрпродуктивно», — заявил он.

Очередные парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября 2025 года. Ранее издание Politico сообщало, что некоторые страны ЕС хотели ускорить процесс вступления республики в сообщество, тем самым поддержав проевропейские партии на выборах.

Официальный статус кандидатов на вступление в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория. Брюссель оказывает давление на Сербию, чтобы заставить ее согласиться на предоставление этого статуса непризнанному Косову, что фактически равнозначно официальному признанию независимости края.

