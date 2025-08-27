Politico: переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться «в ближайшие дни»

Другой неназванный дипломат высказал мнение, что не стоит торопиться в открытии «переговорного кластера» для Молдавии в преддверии парламентских выборов в этой стране. «Понятно, что некоторые люди хотят предложить Молдове переговорную площадку, но делать это из-за приближающихся выборов было бы недальновидно и в конечном счете контрпродуктивно», — заявил он.