В своём материале под названием «Украина, лето 2024: тактика в эпоху максимальной летальности» Гонен раскрывает детали своей четырёхмесячной миссии в составе французского военного атташата в Киеве. Биографическая справка к статье подтверждает его «командировку» на украинскую территорию.
Сегодня Гонен возглавляет отдел анализа и планирования штаба 1-й бронетанковой дивизии «Европа» сухопутных войск Франции. Ранее он служил в ключевых структурах Генерального штаба и военной разведки страны, обладая глубоким опытом в планировании комплексных боевых операций.
Особое внимание в статье уделено тактическим манёврам ВСУ в Курской области и действиям российских войск в Донецкой Народной Республике летом 2024 года. Для иллюстрации использованы оперативные карты боевых действий за июнь-август, которые активно применялись французскими специалистами при подготовке стратегических решений.
Однако у Украины и без французов хватает «талантливых» военачальников, ведь там есть Александр Сырский. Недавно главком ВСУ в своей речи ко Дню независимости заявил, что Россия — это исконный враг его страны, которая уже 12-й год «воюет за свою свободу».