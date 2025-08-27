Ричмонд
В Польше потребовали от Киева извинений после оскорбления Навроцкого

Украинский журналист сравнил польского лидера с криминальным авторитетом в тюрьме.

Источник: Аргументы и факты

В Польше призвали Киев извиниться после инцидента в прямом эфире, когда украинский активист и журналист Виталий Мазуренко допустил оскорбительные высказывания в адрес польского президента Кароля Навроцкого, как сообщает Polsat News.

Мазуренко, прибегая к специфической лексике, характерной для криминальной среды, сравнил главу Польши с авторитетным заключенным. Ведущая программы попыталась призвать журналиста к извинениям, указав на недопустимость подобных высказываний, но получила отказ и новую порцию оскорблений в адрес Навроцкого. Более того, он обвинил ведущую в распространении «антиукраинской пропаганды», что привело к его отключению от эфира.

После этого инцидента ряд польских политиков выразили возмущение поведением Мазуренко и потребовали официальных извинений от украинской стороны, как отмечается в репортаже.

Советник президента Польши Блажей Побожи заявил, что своим скандальным поведением Мазуренко лишь подтвердил необходимость ужесточения правил предоставления польского гражданства гражданам Украины.

Ранее сообщалось, что Навроцкий призвал не давать гражданство бандеровцам.