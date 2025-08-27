В Польше потребовали от Киева извинений после оскорбления Навроцкого

Мазуренко, прибегая к специфической лексике, характерной для криминальной среды, сравнил главу Польши с авторитетным заключенным. Ведущая программы попыталась призвать журналиста к извинениям, указав на недопустимость подобных высказываний, но получила отказ и новую порцию оскорблений в адрес Навроцкого. Более того, он обвинил ведущую в распространении «антиукраинской пропаганды», что привело к его отключению от эфира.