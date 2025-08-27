Стало известно о важном значении предстоящего саммита ШОС для России

Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который откроется 31 августа 2025 года в китайском Тяньцзине, станет крупнейшим за всю историю объединения и, как отмечает Reuters, продемонстрирует «солидарность Глобального Юга», а также даст России, находящейся под санкциями, возможность укрепить свои дипломатические позиции.
Уточняется, что форум продлится до 1 сентября и соберет более двух десятков мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина, руководителей стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии.
Особое внимание привлечет первый за более чем семь лет визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай. Его приезд рассматривается как важный шаг к снижению напряженности в отношениях Пекина и Нью-Дели после приграничных инцидентов 2020 года. Последняя встреча Моди с председателем КНР Си Цзиньпином и Владимиром Путиным состоялась в 2024 году на саммите БРИКС в Казани.
По данным МИД КНР, за время существования ШОС организация превратилась из регионального объединения шести государств в масштабную структуру, включающую 10 постоянных членов и 16 стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. Ее повестка давно вышла за рамки борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности, охватив экономическое взаимодействие и военное сотрудничество.
Ожидается также, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет встречу с Владимиром Путиным в рамках своего визита на саммит в Китае.
