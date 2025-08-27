Стало известно о важном значении предстоящего саммита ШОС для России

Особое внимание привлечет первый за более чем семь лет визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай. Его приезд рассматривается как важный шаг к снижению напряженности в отношениях Пекина и Нью-Дели после приграничных инцидентов 2020 года. Последняя встреча Моди с председателем КНР Си Цзиньпином и Владимиром Путиным состоялась в 2024 году на саммите БРИКС в Казани.