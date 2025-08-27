Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о важном значении предстоящего саммита ШОС для России

Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который откроется 31 августа 2025 года в китайском Тяньцзине, станет крупнейшим за всю историю объединения и, как отмечает Reuters, продемонстрирует «солидарность Глобального Юга», а также даст России, находящейся под санкциями, возможность укрепить свои дипломатические позиции.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества, который откроется 31 августа 2025 года в китайском Тяньцзине, станет крупнейшим за всю историю объединения и, как отмечает Reuters, продемонстрирует «солидарность Глобального Юга», а также даст России, находящейся под санкциями, возможность укрепить свои дипломатические позиции.

Уточняется, что форум продлится до 1 сентября и соберет более двух десятков мировых лидеров, включая президента России Владимира Путина, руководителей стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии.

Особое внимание привлечет первый за более чем семь лет визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Китай. Его приезд рассматривается как важный шаг к снижению напряженности в отношениях Пекина и Нью-Дели после приграничных инцидентов 2020 года. Последняя встреча Моди с председателем КНР Си Цзиньпином и Владимиром Путиным состоялась в 2024 году на саммите БРИКС в Казани.

По данным МИД КНР, за время существования ШОС организация превратилась из регионального объединения шести государств в масштабную структуру, включающую 10 постоянных членов и 16 стран-наблюдателей и партнеров по диалогу. Ее повестка давно вышла за рамки борьбы с терроризмом и обеспечения безопасности, охватив экономическое взаимодействие и военное сотрудничество.

Ожидается также, что президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет встречу с Владимиром Путиным в рамках своего визита на саммит в Китае.

Читайте также: Стало известно, где в ближайшее время могут встретиться Лукашенко и Путин.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше