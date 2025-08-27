Ричмонд
Марочко сообщил о зачистке окраины Часова Яра в ДНР

Российские военные полностью зачистили от ВСУ северо-западную окраину города Часов Яр в Донецкой Народной Республике.

Российские военные полностью зачистили от ВСУ северо-западную окраину города Часов Яр в Донецкой Народной Республике. После этого бойцы РФ вышли за пределы города, рассказал агентству ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий наши подразделения зачистили северо-западную окраину Часова Яра в ДНР и вышли за его пределы», — заявил аналитик.

Он также заявил, что российская армия улучшила свое тактическое положение у населенного пункта Ступочки.

Кроме того, военные России заняли ряд ключевых высот у Майского. Это позволило увеличить зону контроля. В то же время на участке между Майским и Николаевкой российские военнослужащие взял под физический контроль участок важной трассы протяженность 3 километра.

Напомним, об освобождении Часова Яра в ДНР Минобороны России сообщило 31 июля. Бои за город продолжались больше года, так как он был одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе.

