Казахстанцам обеспечат постоянный доступ к сервисам eGov, Aitu и eOtinish — Минцифры

АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Цифровой штаб во главе с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым решил предоставить гражданам республики постоянный доступ к государственным цифровым сервисам, рассказали в Минцифры.
Приложение Aitu станет национальным мессенджером в сфере госуслуг в Казахстане — Кабмин.
«Такой шаг позволит существенно снизить нагрузку на центры обслуживания населения и станет важным этапом в переходе к формату digital by default», — считают в правительстве.
Цифровой штаб поручил:
запустить с 15 сентября 2025 года применение нулевой тарификации для обеспечения доступа к сервисам и информационным системам Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish;
до 20 сентября обеспечить возможность беспрепятственной интеграции коммерческих IT-решений с сервисами на платформе Smart Bridge;
внести изменения в правовые акты для реализации крупных проектов на платформе Qaztech, исключив требования по предельной стоимости ИТ-решений;
до конца 2025 года обеспечить оцифровку государственных услуг с применением искусственного интеллекта.
«Применение нулевой тарификации для сервисов и информационных систем Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish обеспечит гражданам гарантированный доступ к государственным ресурсам при нулевом или отрицательном балансе на мобильном счете», — говорится в сообщении.
На сегодня из 1 408 государственных услуг полностью автоматизированными являются 368, ещё 984 имеют высокий потенциал для дальнейшей цифровизации, 56 услуг уже переведены в проактивный формат.
ИИ должен упростить работу госаппарата — Токаев.
Решение по оцифровке государственных услуг с применением искусственного интеллекта позволит повысить качество оказания госуслуг путем применения проактивного формата, говорится в сообщении.