Казахстанцам обеспечат постоянный доступ к сервисам eGov, Aitu и eOtinish — Минцифры

Из 1 408 государственных услуг в Казахстане полностью автоматизировали 368.

Источник: Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана

АСТАНА, 27 авг — Sputnik. Цифровой штаб во главе с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым решил предоставить гражданам республики постоянный доступ к государственным цифровым сервисам, рассказали в Минцифры.

Приложение Aitu станет национальным мессенджером в сфере госуслуг в Казахстане — Кабмин.

«Такой шаг позволит существенно снизить нагрузку на центры обслуживания населения и станет важным этапом в переходе к формату digital by default», — считают в правительстве.

Цифровой штаб поручил:

запустить с 15 сентября 2025 года применение нулевой тарификации для обеспечения доступа к сервисам и информационным системам Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish;

до 20 сентября обеспечить возможность беспрепятственной интеграции коммерческих IT-решений с сервисами на платформе Smart Bridge;

внести изменения в правовые акты для реализации крупных проектов на платформе Qaztech, исключив требования по предельной стоимости ИТ-решений;

до конца 2025 года обеспечить оцифровку государственных услуг с применением искусственного интеллекта.

«Применение нулевой тарификации для сервисов и информационных систем Aitu, eGov, eGov Business, eOtinish обеспечит гражданам гарантированный доступ к государственным ресурсам при нулевом или отрицательном балансе на мобильном счете», — говорится в сообщении.

На сегодня из 1 408 государственных услуг полностью автоматизированными являются 368, ещё 984 имеют высокий потенциал для дальнейшей цифровизации, 56 услуг уже переведены в проактивный формат.

ИИ должен упростить работу госаппарата — Токаев.

Решение по оцифровке государственных услуг с применением искусственного интеллекта позволит повысить качество оказания госуслуг путем применения проактивного формата, говорится в сообщении.