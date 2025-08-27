Уиткофф: Путин хочет мира на Украине

Уиткофф 6 августа посетил Москву с официальным визитом и провёл пятую с начала года встречу с Путиным. Её итогом стал саммит российского президента и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Главы государств провели переговоры продолжительностью около трёх часов. Беседа началась ещё в лимузине республиканца, куда сел Путин. Уиткофф тогда заявил, что главы государств добились «эпического» успеха. 18 августа Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и анонсировал его встречу с Путиным.