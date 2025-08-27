Ричмонд
Уиткофф: Путин хочет мира на Украине

Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф после серии встреч убедился, что российский лидер Владимир Путин хочет урегулирования конфликта на Украине. Своим мнением политик поделился в интервью телеканалу Fox News.

Источник: Life.ru

«Совершенно верно. Он точно говорил об этом», — ответил Уиткофф на вопрос о том, говорил ли российский лидер о стремлении России заключить мир.

По его оценке, Путин приложил искренние усилия, чтобы вступить в диалог и «определённо сделал это на саммите на Аляске». Вместе с тем политик признал, что конфликт на Украине очень сложный. По его словам, президент США Дональд Трамп разделяет стремление Путина к миру и намерен добиться урегулирования.

Уиткофф 6 августа посетил Москву с официальным визитом и провёл пятую с начала года встречу с Путиным. Её итогом стал саммит российского президента и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Главы государств провели переговоры продолжительностью около трёх часов. Беседа началась ещё в лимузине республиканца, куда сел Путин. Уиткофф тогда заявил, что главы государств добились «эпического» успеха. 18 августа Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и анонсировал его встречу с Путиным.

Юрист из Нью-Йорка подружился с Дональдом Трампом в 80-х и тоже решил стать политиком. Трамп спустя годы стал президентом, а его старый приятель — спецпосланником США. Собрали главное о жизни Стива Уиткоффа и о том, какую роль он играет в урегулировании конфликта на Украине.
