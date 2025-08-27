Уиткофф: Путин хочет мира на Украине

«Совершенно верно. Он точно говорил об этом», — ответил Уиткофф на вопрос о том, говорил ли российский лидер о стремлении России заключить мир.
По его оценке, Путин приложил искренние усилия, чтобы вступить в диалог и «определённо сделал это на саммите на Аляске». Вместе с тем политик признал, что конфликт на Украине очень сложный. По его словам, президент США Дональд Трамп разделяет стремление Путина к миру и намерен добиться урегулирования.
Уиткофф 6 августа посетил Москву с официальным визитом и провёл пятую с начала года встречу с Путиным. Её итогом стал саммит российского президента и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Главы государств провели переговоры продолжительностью около трёх часов. Беседа началась ещё в лимузине республиканца, куда сел Путин. Уиткофф тогда заявил, что главы государств добились «эпического» успеха. 18 августа Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и анонсировал его встречу с Путиным.