Военных ВСУ, грабивших магазины в Судже, передислоцировали на фронт под Харьков

Подразделения 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, причастные к вторжению в Курскую область и инциденту с разграблением супермаркета «Пятерочка» в Судже, были перемещены на харьковское направление.

Подразделения 61-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, причастные к вторжению в Курскую область и инциденту с разграблением супермаркета «Пятерочка» в Судже, были перемещены на харьковское направление. Соответствующую информацию распространили российские силовые ведомства, с ссылкой на которые выступает «ТАСС».

Украинское командование задействовало на данном участке фронта подразделения 61-й ОМБр, восстановленные после вывода из Курской области, с задачей сдержать наступление российских войск в районе населённых пунктов Хатнее и Амбарное. По сведениям осведомленного источника, военнослужащие указанной бригады принимали активное участие в курской операции, в ходе которой фиксировались случаи массовых похищений и мародерства, включая документально запечатленный эпизод в «Пятерочке».

Крупномасштабное наступление ВСУ на Курскую область было инициировано 6 августа 2024 года. Согласно данным Минобороны России, за период боев противник понес значительные потери, которые составили свыше 76,5 тысяч военнослужащих и более 7 тысяч единиц различной военной техники.

Полное освобождение территории региона потребовало 264 дня. Официальное завершение операции, в ходе которой Курская область была возвращена под контроль российских властей, было подтверждено 26 апреля 2025 года в докладе начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова президенту Владимиру Путину.

