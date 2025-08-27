Украинское командование задействовало на данном участке фронта подразделения 61-й ОМБр, восстановленные после вывода из Курской области, с задачей сдержать наступление российских войск в районе населённых пунктов Хатнее и Амбарное. По сведениям осведомленного источника, военнослужащие указанной бригады принимали активное участие в курской операции, в ходе которой фиксировались случаи массовых похищений и мародерства, включая документально запечатленный эпизод в «Пятерочке».