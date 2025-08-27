Верный расчет артиллериста «Акулы»: бойцы перекрыли нормативы стрельбы втрое

Ефрейтору Андрею с позывным «Акула» 22 года. Родом из Тюмени. В зоне СВО с сентября 2022-го. Мобилизован. Сегодня он считается одним из лучших артиллеристов противотанковой артиллерийской батареи 49-й общевойсковой армии группировки «Днепр». Боец рассказал корреспонденту «МК» о своем расчете.
В свое время «Акула» отслужил срочную службу. По военно-учетной специальности был стрелком. В зоне СВО начинал помощником гранатометчика. В артиллеристы попал почти случайно, но, как говорят у него в подразделении, «угодил прямо в цель, без пристрелочного».
Про его снайперский пушечный почерк говорят сослуживцы. По нормативам, артиллерийский расчет должен уметь в течение семи с половиной минут произвести пять выстрелов и оперативно сменить позицию. Расчет же «Акулы» как-то управился всего лишь за две минуты, успев при этом сделать куда больше выстрелов — десять!
Огонь велся практически на предельной дальности орудия — семь с половиной километров.
Это был его первый выезд для выполнения огневой задачи. Наша цель — блиндаж, он же вражеский наблюдательный пост. Причем нужно было не просто отстреляться по цели, быстро сменив позицию, но и накрыть замаскированный НП во время пересменки личного состава.
Ждать ротацию противника пришлось долго. Хотя, конечно, хотелось разнести сразу в щепки тот НП, да и дело с концом.
— В сумерках появились блики от фар автомобиля, — рассказывает Андрей. — Мы тогда поняли, что смена на месте. В тот момент адреналин и азарт одновременно в условиях боевой обстановки просто зашкаливали. Возможно, именно поэтому мы тогда все делали крайне быстро и слаженно.
Расчет произвел два пристрелочных и восемь точных выстрелов на поражение цели. Помимо уничтожения блиндажа противника накрыли замаскированный склад с боекомплектом. Был ликвидирован пикап и десять боевиков.
Отстрелявшись в течение пяти минут, расчет оперативно покинул свою позицию. Опомнившись, противник открыл было по опустевшему огневому рубежу ответный артиллерийский огонь. Но тщетно, наших бойцов там уже давно не было.
Были у Андрея и другие нестандартные боевые задачи. Отметился он и при ликвидации наблюдательного поста противника, где располагались пункты артиллерийской разведки, а также управления дронами. Три выстрела, и огневая задача была выполнена вновь на отлично.
Ничего сверхъестественного в навыках меткой стрельбы нет, считает «Акула».
— Надо просто уметь действовать расторопно и четко. У нас говорят: «Пот артиллериста бережет кровь пехотинца». Нельзя паниковать. Хладнокровие это то, что помогает качественно выполнить боевую задачу. За профессионализм и мужество при выполнении боевых задач боец представлен к высокой государственной награде.