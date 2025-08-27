В режиме самонаведения: оператор «Ланцета» поделился тонкостями боевой работы

Наши беспилотники в зоне СВО способны наделать «шуму». И речь не только о круглосуточной разведке и ударах FPV-дронов. Крайне эффективны и особые дроны, высокоточные — барражирующие боеприпасы. Оператор одного из них — боеприпаса «Ланцет» по имени Николай Пухов рассказывает, чем примечателен такой способ огневого воздействия на противника. Сам он работает в составе группировки «Центр» на Красноармейском (Покровском) направлении.
По словам бойца, прежде, чем запустить «Ланцет», цели выявляют обычными разведывательными «крыльями». В его случае — это дрон «Зала», дальность и длительность полета которого более чем подходят для этих задач. Но и сам барражирующий боеприпас оснащен камерой, чтобы вести разведку. Она напоминает движущийся глаз, сканирующий округу.
Дрон оснащается той или иной боевой частью, в зависимости от цели. Кумулятивную боевую часть используют против бронетехники, против укреплений и живой силы — осколочно-фугасную. Дальность полета беспилотного «снаряда» — до 50 километров, запас хода — порядка часа. Этого гарантированно хватает, чтобы ударить по целям на передовой и даже по тыловым объектам неприятеля. Все это делает «Ланцет» незаменимым оружием для поддержки наступления пехоты.
— Мы уничтожали, пожалуй, вообще любые типы целей. Каждый день в небо поднимаемся, по два-три раза. Боевые машины, артустановки, гаубицы, пункты управления беспилотниками. Из орудий — «Богданы», «Три топора»… — перечисляет Николай.
При этом одного высокоточного боеприпаса, как правило, достаточно, чтобы полностью уничтожить цель. В редких случаях задействуют второй — если цель не единична или особо крупная.
— Было дело, мы уничтожили танк «Леопард». Для этого первый боеприпас запустили в сопровождающую его бронемашину — чтобы потом его не эвакуировали. Затем уже в сам танк, — вспоминает Николай. И добавляет, что подобной техники «Ланцетом» они подбили немало.
За время боевой работы операторы давно уже прознали уязвимые места вражеской бронетехники. Знают, куда бить. Если это танк, приводит пример Пухов, то целятся под башню, в отсек с боеприпасами, если артиллерийское орудие — в «казенник», то есть в место заряжания. Точность беспилотного боеприпаса высока, не раз бойцы уничтожали технику прямо на ходу.
Особо важная особенность «Ланцета» — это его «умное» наведение. Да, им управляет человек. Но параллельно сам боеприпас помечает конечную цель, благодаря чему в случае потери ручного управления все равно долетает, куда нужно.
— Вы, вот, пикируете сверху, фиксируете цель — и все. Она уже никуда не денется, даже если вы бросите управление, — заключает Николай.