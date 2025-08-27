В режиме самонаведения: оператор «Ланцета» поделился тонкостями боевой работы

Наши беспилотники в зоне СВО способны наделать «шуму». И речь не только о круглосуточной разведке и ударах FPV-дронов. Крайне эффективны и особые дроны, высокоточные — барражирующие боеприпасы. Оператор одного из них — боеприпаса «Ланцет» по имени Николай Пухов рассказывает, чем примечателен такой способ огневого воздействия на противника. Сам он работает в составе группировки «Центр» на Красноармейском (Покровском) направлении.