Трамп объявил Индии торговую войну за покупку российской нефти: что дальше

Дональд Трамп ввел 50-процентные пошлины на большую часть американского импорта из Индии, исполнив угрозу наказать одну из крупнейших экономик мира за закупки российской нефти со скидкой.
Тарифы, которые вступили в силу сразу после полуночи в среду в Вашингтоне, рискуют нанести значительный ущерб индийской экономике и еще больше нарушить глобальные цепочки поставок, пишет The Guardian.
Ранее в этом месяце вступили в силу тарифы США в размере 25% на индийские товары, но Трамп объявил о планах удвоить ставку, сославшись на закупки Нью-Дели российской нефти, которые, по утверждению Белого дома, косвенно финансируют специальную военную операцию России на Украине.
Президент США значительно повысил тарифы на товары из большей части мира с момента своего возвращения в Белый дом в январе, что привело к обострению отношений с экономиками союзников и соперников и усилило опасения по поводу роста инфляции, напоминает The Guardian.
Из-за этого последнего шага индийские экспортеры сталкиваются с самыми высокими пошлинами в США, которые Трамп ввел на товары из-за рубежа. Бразилия также сталкивается с 50-процентными пошлинами на свой экспорт в США.
Министры в Индии утверждают, что страну несправедливо выделили из-за торговых отношений с Россией, и официальные лица предупреждают, что в результате страна, вероятно, будет более тесно сотрудничать с Москвой и Пекином и еще больше отдалится от Вашингтона.
Большая часть индийских товаров, экспортируемых в США (по данным торгового представителя США, в прошлом году их объем составил 87,3 миллиарда долларов), в настоящее время облагается высокими пошлинами, хотя на некоторые ключевые товары, включая смартфоны, пока не распространяются пошлины.
Эти действия, подтвержденные в уведомлении Министерства внутренней безопасности США ранее на этой неделе, побудили некоторых экономистов предсказать резкое сокращение товарооборота между двумя странами.
«Мне все равно, что Индия будет делать с Россией, — заявил Трамп в своей социальной сети Truth Social в прошлом месяце. — Они могут вместе разрушить свою мертвую экономику, мне все равно».
В Индии настроения выглядят вызывающими, констатирует The Guardian. Правительство страны отказалось прекратить закупки российской нефти, а премьер-министр Нарендра Моди призвал индийцев покупать продукцию местного производства.
«Все мы должны следовать правилу покупать только товары “Сделано в Индии”», — заявил Моди во вторник, призвав владельцев магазинов вывешивать большие вывески, рекламирующие отечественную продукцию.
«Давление на нас может усилиться из-за тарифов, но мы будем терпеть это», — добавил глава индийского правительства.
Главный экономист Goldman Sachs по Индии Сантану Сенгупта предупредил, что сохранение 50-процентных сборов может привести к росту валового внутреннего продукта (ВВП) ниже 6% по сравнению с прогнозируемым уровнем около 6,5%.
Около 30% индийского экспорта в США, включая фармацевтические препараты, электронику, лекарственное сырье и очищенное топливо, стоимостью 27,6 млрд долларов, остается беспошлинным. Но такие отрасли, как производство текстиля, драгоценных камней и ювелирных изделий, а также морепродуктов, которые долгое время зависели от американского рынка, сталкиваются с сокращением объема заказов. «При 50-процентном тарифе экспортировать продукцию очень сложно», — сказал Сенгупта.
Последствия уже заметны. Федерация индийских экспортных организаций (FIEO) сообщила, что производители текстиля и одежды в Тирупуре, Дели и Сурате уже остановили производство из-за «ухудшения ценовой конкурентоспособности».
«Индийские товары стали неконкурентоспособными по сравнению с конкурентами из Китая, Вьетнама, Камбоджи, Филиппин и других стран Юго-Восточной и Южной Азии», — сказал президент FIEO С. К. Ралхан.
Индийские акции упали в преддверии повышения тарифов, а бенчмарк BSE Sensex упал на 1%, или на 849 пунктов, до 80 876 в Мумбаи во вторник.
На долю США, крупнейшего экспортного рынка Индии, приходится почти треть поставок в ключевых секторах, таких как драгоценные камни, ювелирные изделия и текстиль, что подчеркивает потенциальный экономический эффект.
Даже если тарифный спор ослабнет, доверие к будущим отношениям с Вашингтоном, вероятно, станет самой большой потерей, прогнозирует The Guardian.
«Трамп все испортил. Напряженная работа между двумя странами, которые по своей сути не доверяли друг другу, но все же сумели выстроить прочные стратегические отношения, теперь находится под угрозой», — сказал высокопоставленный индийский торговый представитель, пожелавший остаться неназванным. «Перезагрузка займет много времени, и, вероятно, этого не произойдет, пока не уйдет Трамп».
«На рабочем уровне страны должны сотрудничать, но политически ни одна из них не может позволить себе показаться слабой», — добавил источник.
Министр иностранных дел С. Джайшанкар назвал требование Вашингтона к Нью-Дели прекратить закупки российской нефти «неоправданным и неразумным» и обвинил Запад в лицемерии, отметив, что Европа гораздо больше торгует с Россией. Чтобы избежать дополнительных пошлин США, Индии пришлось бы заместить около 42% своего импорта нефти.
Хотя Трамп обвинил Индию в косвенном финансировании действий России против Украины за счет закупок нефти, президент США не предпринял аналогичных действий против Китая, другого крупного покупателя российских энергоресурсов, отмечает The Guardian.
При этом Трамп также стремился разрядить напряженность в отношениях с Москвой, пригласив президента России Владимира Путина на Аляску на саммит в начале этого месяца и даже обсудив трехстороннюю встречу с Зеленским в рамках усилий по прекращению украинского конфликта.
Несмотря на напряженность, Джайшанкар сказал, что торговые переговоры между США и Индией продолжаются. «Мы две большие страны, нам нужно вести переговоры… Границы не перерезаны», — сказал он.
Прежние надежды на торговое соглашение, ограничивающее тарифы на уровне 15%, рухнули после того, как Индия отказалась открыть свой сельскохозяйственный рынок для фермерских товаров из США, опасаясь нанести ущерб бедным фермерам страны.
Индия повернулась лицом к России, которую она называет «всепогодным другом», и Джайшанкар недавно ездил в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, который, как ожидается, посетит Нью-Дели позже в этом году, напоминает The Guardian. Моди также совершит свою первую за семь лет поездку в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества с целью стабилизации отношений после смертоносного столкновения в Гималаях в 2020 году, которое привело к глубокому замораживанию связей двух держав.
«Нынешняя администрация Трампа может установить рекорд по количеству забитых самим себе мячей с ведущим двусторонним партнером за такой короткий период времени», — комментирует опытный аналитик по Южной Азии Майкл Кугельман.