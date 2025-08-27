Трамп объявил Индии торговую войну за покупку российской нефти: что дальше

«Трамп все испортил. Напряженная работа между двумя странами, которые по своей сути не доверяли друг другу, но все же сумели выстроить прочные стратегические отношения, теперь находится под угрозой», — сказал высокопоставленный индийский торговый представитель, пожелавший остаться неназванным. «Перезагрузка займет много времени, и, вероятно, этого не произойдет, пока не уйдет Трамп».