Трамп поспорил с Лавровым из-за нелегитимности Зеленского.
Глава США Дональд Трамп резко отреагировал на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о нелегитимности украинского президента Владимира Зеленского. Ранее глава российского МИД заявлял, что Москва готова вести переговоры с Зеленским как главой режима, а не президентом Украины.
Президент России Владимир Путин заявлял, что нелегитимность главы Украины делает нелегитимным всей системы власти. При этом в Германии признавали, что решения Зеленского противоречат Конституции страны, а в Киеве отмечали, что незаконность его пребывания на посту выгодна для Киева. Подробнее о том, что в мире думают о правомерности продления полномочий у Зеленского — в материале URA.RU.
Резкая реакция Трампа.
Трамп выступил против заявлений о нелегитимности ЗеленскогоФото: Official White House / Shealah Craighead.
Трамп резко отреагировал на высказывание главы российского МИД. По его словам, эти заявления якобы не являются значимыми.
«Неважно, что они говорят. Все позируют. Это все чушь», — заявил американский президент, отвечая на вопрос журналистов о позиции Москвы по поводу нелегитимности Зеленского. Спецпосланник США Стив Уиткофф, которому был адресован вопрос, поддержал мнение Трампа.
Позиция России.
Путин.
Путин заявил, что нелегитимность Зеленского делает нелегитимной всю системуФото: Роман Наумов © URA.RU.
Президент России Владимир Путин заявил о нелегитимности всей системы власти на Украине из-за отсутствия легитимности у действующего главы государства Владимира Зеленского. Об этом российский лидер сообщил 19 июня 2025 года на встрече с руководителями международных информационных агентств.
«Если первое лицо Украины нелегитимно, то вся система власти там становится нелегитимной. Нужно не просто урегулировать конфликт на Украине сейчас, но найти решение надолго», — заявил глава государства во время общения с руководителями мировых СМИ.
Лавров.
Лавров заявил, что Россия готова на переговоры с Зеленским как главой режимаФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Глава МИД заявил, что Москва рассматривает Владимира Зеленского как фактического руководителя украинской администрации, однако легитимность его полномочий вызывает сомнения с точки зрения Конституции Украины. По словам Лаврова, российская сторона сохраняет готовность вести диалог с Зеленским как с главой действующего режима в Киеве.
«Мы признаем его де-факто главой режима. В этом качестве мы готовы с ним встречаться», — отметил министр. Глава МИД также пояснил, что Россия не видит смысла в организации личной встречи президента РФ Владимира Путина и Владимира Зеленского ради формальных процедур или политического позиционирования украинского лидера. Он заявил, что для Москвы принципиальным условием остается определение полномочий представителей Киева на предмет подписания возможных соглашений.
Захарова.
Захарова заявила, что Зеленский боится за свою властьФото: Роман Наумов © URA.RU.
Зеленский добивается встречи с Путиным, чтобы подтвердить свою легитимность вне рамок законных процедур. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью программе «Большой вопрос».
«Потому что ему (Зеленскому, — прим. URA.RU) нужно не через законные процедуры переподтвердить свою легитимность, а любым другим способом доказать, что он власть имущий. Второй момент — он безумно боится, что о нем забудут, что он не будет нужен Западу, что Запад каким-то образом его отодвинет», — сказала дипломат.
Захарова также отметила, что президент Украины активно использует любые публичные площадки для появления в информационном пространстве. Она уточнила, что Зеленский не отходит от микрофонов, часто дает онлайн-интервью и выступает на различных форумах. По оценке представителя МИД РФ, подобное поведение объясняется «чудовищной боязнью быть преданным забвению» и личными психологическими особенностями политика.
В Германии признали правительство Зеленского нелегитимным.
В Германии считают решения Зеленского не отвеачющими КонституцииФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Зеленский назначил новое правительство, однако легитимность этих решений может быть оспорена с точки зрения Конституции страны. Об этом сообщает немецкое издание Tageszeitung. По информации издания, кадровые перестановки во властных структурах проходят на фоне продления военного положения на Украине, что вызывает вопросы о соблюдении действующих правовых процедур.
«Хотя перестановки в кабинете министров в данном контексте могут быть логичными, они также имеют несколько подозрительный оттенок. Несмотря на то, что парламент недавно продлил действие военного положения, решения Зеленского могут быть оспорены в соответствии с Конституцией … и это не пустяк», — отмечает Tageszeitung. Журналисты подчеркивают, что ситуация с военным положением усложняет контроль за действиями исполнительной власти и создает дополнительные риски для конституционного порядка.
В материале подчеркивается, что офис президента Украины уже сосредоточил значительный объем полномочий за последние месяцы. Последние кадровые решения Зеленского, по данным издания, еще больше усиливают влияние администрации главы государства на исполнительную вертикаль. Tageszeitung отмечает, что украинское общество внимательно следит за усилением роли президентской команды и воспринимает изменения в политической системе страны с настороженностью.
В июле Верховная рада утвердила новый состав Кабмина. Бывший премьер-министр Денис Шмыгаль, ранее отправленный в отставку, занял пост министра обороны Украины, пишет RT. Руководителем правительства назначена Юлия Свириденко.
Заявления о нелегитимности Зеленского на Украине.
Медведчук заявил о нелегитимности ЗеленскогоФото: Официальный сайт Президента России.
Зеленский выполняет роль «козла с колокольчиком», затягивающего Европу в конфликт. Об этом заявил бывший глава запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской статье.
«У Зеленского еще остается роль козла с колокольчиком, который ведет европейских баранов на бойню. И эта роль сегодня Вашингтону выгодна, поэтому нелегитимный до сих пор в кресле», — говорится в статье Медведчука, опубликованной на сайте движения «Другая Украина». Он считает, что позиции США и европейских стран по украинскому вопросу расходятся все сильнее, а Европа оказалась в ловушке, из которой не может выбраться.
В своем материале Медведчук отмечает, что изначально конфликт был рассчитан на единство Запада против России, однако сейчас Европа вынуждена нести основные затраты и поставлять вооружение, тогда как США получают экономическую выгоду. По оценке политика, бывший президент США Дональд Трамп «раскусил» Зеленского, который переводил американские деньги в Лондон, и теперь пытается перенаправить европейские средства обратно в США. Медведчук также утверждает, что американская стратегия заключается в том, чтобы одновременно извлекать пользу и от Европы, и от России, а Европа теряет самостоятельность и становится объектом давления.
Почему Зеленский нелегитимный президент.
Срок полномочий Зеленского истек в мае 2024 годаФото: Официальный сайт президента Украины.
Срок полномочий Зеленского как президента Украины истек 21 мая 2024 года — с момента его избрания 20 мая 2019 года прошло ровно пять лет. В марте 2024-го должны были пройти выборы нового главы, а в мае тот должен был принять присягу.
Однако выборы были отменены из-за введенного Зеленским военного положения, которое действует с 24 февраля 2022 года. С тех пор оно продлевается украинским парламентов каждые три месяца. Военное положение запрещает менять конституцию страны, избирать Верховную раду, органы самоуправления и, наконец, президента.
Однако военное положение не предусматривает продления полномочий президента, отмечал глава России Владимир Путин. Он подчеркивал, что в такой ситуации полномочия верховной власти должны были быть переданы спикеру парламента.
«Единственной легитимной властью остается парламент и спикер Рады. Но если бы хотели проводить президентские выборы, нужно было бы отменить закон о военном положении и все. И провести выборы. Но не захотели это делать. Я думаю, это не связано с конституцией, что задумка сегодняшних заокеанских хозяев Украины в том, чтобы возложить на сегодняшнюю исполнительную власть бремя всех непопулярных решений, в том числе о принятии решения о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет Нынешних руководителей затем заменят на тех, на плечах которых не будет ответственности за непопулярные решения. Если задумка в этом, то логика понятна», — заявил Путин 28 мая 2024 года на пресс-конференции.