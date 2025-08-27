В своем материале Медведчук отмечает, что изначально конфликт был рассчитан на единство Запада против России, однако сейчас Европа вынуждена нести основные затраты и поставлять вооружение, тогда как США получают экономическую выгоду. По оценке политика, бывший президент США Дональд Трамп «раскусил» Зеленского, который переводил американские деньги в Лондон, и теперь пытается перенаправить европейские средства обратно в США. Медведчук также утверждает, что американская стратегия заключается в том, чтобы одновременно извлекать пользу и от Европы, и от России, а Европа теряет самостоятельность и становится объектом давления.