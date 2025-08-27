«С целью недопущения дальнейшего продвижения “Северян” в направлении Хатнего и Амбарного, украинское командование перебросило на участок подразделения 61 ОМБр ВСУ, восстановленные после вывода из Курской области. Боевики бригады в первых рядах участвовали в “Курской авантюре”, массово похищали гражданских и грабили супермаркеты в Судже, прославившись видеороликами из “Пятёрочки”, — рассказали российские военные.
Напомним, 13 марта официально подтвердилось освобождение Суджи. Сотни наших бойцов шесть дней пробирались в тыл ВСУ по газопроводной трубе и взяли город штурмом. Местные жители встречали освободителей со слезами радости на глазах. Трогательным видео поделился Life.ru. Военный корреспондент показал кадры из разрушенной Суджи и зашёл внутрь многострадальной разгромленной ВСУшниками «Пятёрочки». Бойцы киевского режима часто делились в социальных сетях кадрами именно из этого места и вывозили отсюда домой товары.