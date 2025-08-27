Ричмонд
Мэр Новосибирска рассказал об открытии станции метро «Спортивная» на форуме «Технопром-2025»

Мэр Новосибирска прокомментировал открытие новой станции метро.

Источник: Сиб.фм

Сегодня, 27 августа, в Новосибирске стартовал XII Международный форум «Технопром-2025». В студии BFM-Новосибирск мэр города Максим Кудрявцев дал интервью, в котором поделился последними новостями о подготовке к открытию новой станции метро «Спортивная».

«По графику приемка идет 10 дней. На текущий момент у нас нет замечаний непреодолимого характера. Мелкие замечания есть, но они устраняются в ходе проведения проверки. Завершение проверки плановое 28 числа. Пока мы каких-то рисков не видим. Легкий оптимизм у нас есть», — отметил Кудрявцев.

Градоначальник уточнил, что после завершения проверки потребуется еще некоторое время для оформления разрешения на эксплуатацию, а окончательную дату открытия станция получит после прохождения всех необходимых процедур.

«Перед командой мэрии мы ставим задачу, чтобы станция была открыта до первого матча регулярного чемпионата КХЛ, который пройдет 7 сентября. Мы держим эту ситуацию на контроле и прикладываем все усилия, чтобы это случилось как можно скорее», — заключил мэр.