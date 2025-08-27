Мэр Новосибирска рассказал об открытии станции метро «Спортивная» на форуме «Технопром-2025»

«Перед командой мэрии мы ставим задачу, чтобы станция была открыта до первого матча регулярного чемпионата КХЛ, который пройдет 7 сентября. Мы держим эту ситуацию на контроле и прикладываем все усилия, чтобы это случилось как можно скорее», — заключил мэр.