В Башкирии выделили 1,6 млрд на обеспечение безопасности населения

Для безопасного и комфортного отдыха наших жителей на водных объектах с начала купального сезона были открыты 191 пляжа на территории 59 муниципалитетов, что на 24 больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на сегодняшний день число таких мест отдыха стало 164.