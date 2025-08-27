В Башкирии выделили 1,6 млрд на обеспечение безопасности населения

По словам премьер-министра РБ Андрея Назарова, в республике достигнуто снижение количества пожаров на 13, количества происшествий на воде — на 1, количества утонувших — на 4 человека. В то же время число спасенных при пожарах и на воде увеличилось до 127 человек.
«Мы поэтапно и последовательно развиваем пожарно-спасательную инфраструктуру, приобретаем современную технику, создаем новые подразделения. Всего на отрасль в этом году предусмотрено выделение более 1,6 млрд рублей. Результатом является то, что за 1 полугодие удалось спасти жизни 900 наших граждан», — подчеркнул Андрей Назаров.
Также в республике успешно реализуется соцподдержка по обеспечению отдельных категорий граждан автономными пожарными извещателями.
«За счет средств бюджета республики в первом полугодии бесплатно выдано более 19 тысяч пожарных извещателей. На сегодняшний день процент оснащённости жилого сектора автономными пожарными извещателями перешагнул отметку в 72%. В первом полугодии этого года благодаря этим минисиренам в республике спасены 18 человек, в том числе 4 ребенка», — прокомментировал заместитель премьер-министра республики Ирек Сагитов.
Стоит отметить, что в 2025 году в пилотный проект была включена новая категория — семьи, находящиеся в социально опасном положении.
«За первое полугодие 2025 года количество камер систем видеонаблюдения в муниципальных образованиях республики увеличено на 486 единиц и доведено до общего количества 5229 камер. С использованием камер видеонаблюдения оперативно раскрыто 28 и выявлено 50 преступлений. Раскрываемость правонарушений повышается также благодаря установленным камерам интеллектуального видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса “Безопасный город”, который позволяет осуществлять розыск лиц в автоматическом режиме», — озвучил Ирек Сагитов.
Для безопасного и комфортного отдыха наших жителей на водных объектах с начала купального сезона были открыты 191 пляжа на территории 59 муниципалитетов, что на 24 больше, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на сегодняшний день число таких мест отдыха стало 164.
По итогам заседания глава кабмина поручил обеспечить выполнение региональной программы безопасности на водных объектах, а также продолжать работу по обеспечению безопасности жителей республики.