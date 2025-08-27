В воюющей стране протестующие устроили «день потрясений» с требованием мира

Некоторые протестующие заявили, что у них мало надежды на то, что Нетаньяху изменит курс, но они хотят выступить против его политики, в том числе 88-летняя Ада Горни, протестовавшая вместе со своей дочерью Кармен, которая несла плакат с надписью «Хватит» на арабском, английском и иврите. «Мы просто хотим остановить войну, вернуть домой заложников и остановить голод в Газе, — сказала 58-летняя Кармен. — Я думаю, мы должны сказать это вслух, но не думаю, что нас слушают».