В воюющей стране протестующие устроили «день потрясений» с требованием мира

Израильские протестующие устроили «день потрясений», призывая к прекращению войны в Газе. Нетаньяху продолжает готовить наступление на город Газа, в то время как международные посредники ожидают ответа на предложение о прекращении огня.
Десятки тысяч людей приняли участие в демонстрациях по всему Израилю во вторник, перекрыв автомагистрали в «день беспорядков», целью которых было заставить Биньямина Нетаньяху согласиться на сделку по прекращению войны и отменить планы нападения на город Газа.
Родственники заложников возглавили самый масштабный марш и митинг в Тель-Авиве, в то время как в Иерусалиме сотни людей собрались у здания кабинета премьер-министра, где проходило заседание кабинета безопасности для обсуждения войны. По всей стране прошли десятки других акций протеста, в том числе на главном шоссе, ведущем в северный город Хайфу, и в аэропорту Бен-Гурион, пишет The Guardian.
Израильским военным было приказано ускорить подготовку к наземному наступлению в городе Газа, несмотря на то, что посредники заявляют, что они ждут ответа Израиля на соглашение о прекращении огня, которое уже находится на рассмотрении.
Нетаньяху проигнорировал предупреждения о том, что нападение на город Газа будет иметь катастрофические последствия для палестинцев, борющихся с голодом, и опасно для примерно 20 заложников, которые, как считается, все еще живы.
По сообщению израильской газеты Haaretz, на заседании кабинета министров во вторник не было принято никакого решения по кампании в Газе, на фоне сильного глобального возмущения в связи с ударом по больнице, в результате которого погибли 20 человек, в том числе пять журналистов.
Министерство иностранных дел Катара призвало Израиль отреагировать на соглашение о прекращении огня и освобождении заложников в Газе, которое было принято ХАМАС и отражает предыдущие требования Израиля.
«Попытки оттянуть время, меняя местоположение или применяя другую тактику, понятны международному сообществу, и Израилю пора дать серьезный ответ на то, с чем он уже соглашался в прошлом», — заявил представитель катарского министерства Маджед аль-Ансари.
Большинство израильтян поддерживают прекращение войны в рамках соглашения о прекращении огня для освобождения всех оставшихся заложников, и это мнение в основном вызвано опасениями по поводу того, что заложники все еще находятся в Газе, а также влиянием двухлетней войны на израильское общество и его экономику, отмечает The Guardian.
В большинстве акций протеста участвуют демонстранты, призывающие положить конец голоду и массовым убийствам палестинцев, но, как правило, они составляют незначительное меньшинство. Опрос, проведенный на этой неделе, показал, что почти три четверти израильских евреев частично или полностью согласны с заявлением правительства Израиля о том, что «в Газе нет невиновных».
Ранее в этом месяце другой опрос показал, что 78% израильтян-евреев заявили, что они «не так обеспокоены» или «вообще не обеспокоены» сообщениями о страданиях палестинцев.
Нетаньяху находится под давлением ультраправых партий, поддерживающих его хрупкое коалиционное правительство, которые заявляют, что уйдут, если он согласится на соглашение о прекращении огня. Критики, в том числе родственники заложников в Газе, говорят, что он затягивает войну, чтобы укрепить свою личную политическую карьеру, напоминает The Guardian.
«Мы могли бы закончить войну год назад и вернуть всех заложников и солдат домой. Мы могли бы спасти заложников и солдат, но премьер-министр снова и снова предпочитал жертвовать гражданскими лицами ради своего правления», — говорит Эйнав Зангаукер, чей 25-летний сын Матан все еще находится в Газе.
Премьер-министр же утверждает, что военная сила — это лучший способ защитить безопасность Израиля и оказать давление на ХАМАС с целью освобождения оставшихся заложников.
Некоторые протестующие заявили, что у них мало надежды на то, что Нетаньяху изменит курс, но они хотят выступить против его политики, в том числе 88-летняя Ада Горни, протестовавшая вместе со своей дочерью Кармен, которая несла плакат с надписью «Хватит» на арабском, английском и иврите. «Мы просто хотим остановить войну, вернуть домой заложников и остановить голод в Газе, — сказала 58-летняя Кармен. — Я думаю, мы должны сказать это вслух, но не думаю, что нас слушают».