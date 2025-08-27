Молдова отмечает 34-ю годовщину независимости

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik.Республика Молдова отмечает 34-ю годовщину провозглашения независимости, в нынешнем году официальные мероприятия, посвященные этой дате, пройдут под девизом «Независимость объединяет нас».
Торжества начнутся с церемонии возложения цветов высшим руководством государства к монументу «Скорбящая Мать» на территории мемориального комплекса «Вечность». Часом позже пройдет возложение цветов к памятнику господарю Штефану чел Маре.
На празднование Дня независимости Молдовы прибудут лидеры трех стран ЕС: лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск.
«Лидеры трех стран вместе с президентом Майей Санду выступят с заявлениями для прессы в резиденции президента, а затем обратятся к гражданам на концерте, посвященном Дню независимости, который будет организован на площади Великого национального собрания», — говорится в заявлении пресс-службы администрации главы государства.
Независимость Республики Молдова была провозглашена 27 августа 1991 года голосами 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя «верховной властью в стране».
В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.
Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.
С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 — 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 — 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 — 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 — 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 — по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду (второй мандат).