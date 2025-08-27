Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молдова отмечает 34-ю годовщину независимости

Независимость Республики Молдова была провозглашена парламентом страны в 1991 году.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik.Республика Молдова отмечает 34-ю годовщину провозглашения независимости, в нынешнем году официальные мероприятия, посвященные этой дате, пройдут под девизом «Независимость объединяет нас».

Торжества начнутся с церемонии возложения цветов высшим руководством государства к монументу «Скорбящая Мать» на территории мемориального комплекса «Вечность». Часом позже пройдет возложение цветов к памятнику господарю Штефану чел Маре.

На празднование Дня независимости Молдовы прибудут лидеры трех стран ЕС: лидер Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск.

«Лидеры трех стран вместе с президентом Майей Санду выступят с заявлениями для прессы в резиденции президента, а затем обратятся к гражданам на концерте, посвященном Дню независимости, который будет организован на площади Великого национального собрания», — говорится в заявлении пресс-службы администрации главы государства.

Независимость Республики Молдова была провозглашена 27 августа 1991 года голосами 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и Декларацию о независимости. Заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя «верховной властью в стране».

В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом, независимость республики была признана на международном уровне.

Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.

С 1991 года Молдовой управляли президенты: Мирча Снегур (3 сентября 1990 — 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 — 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 — 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 — 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 — по 24 декабря 2020 года). В настоящее время страну возглавляет президент Майя Санду (второй мандат).

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше