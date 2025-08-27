Мэр Омска Шелест выбрал школу для посещения 1 сентября

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в среду, 27 августа 2025 года, что образовательные учреждения города готовятся к приему детей, в том числе школы, вошедшие в программу капитального ремонта.
«Школа № 18 находится в университетском городке ОмГАУ. Капитального ремонта здесь не было никогда, а здание было построено в 1964 году. Перед подрядчиком ООО “АТ-Строй” стояли непростые задачи: укрепить стены; отремонтировать кровлю; заменить коммуникации, окна; облагородить кабинеты и другие помещения; утеплить и в целом привести в человеческий вид фасад. Справились. Сделали работу с хорошим качеством и заботой о детях», — отметил Шелест.
Мэр Омска сообщил, что 1 сентября 2025 года школа снова откроет двери для учеников, и он планирует посетить там торжественную линейку.