Хроника позора в День Независимости: Как Молдова стала тотально независима от чувства меры

Министерство пафоса с департаментом скорби, службой санкций и агентством объяснений, что вы не так поняли, а это другое — заменили Молдове экономику, инвестиции, соцзащиту, здравоохранение, образование, культуру и т.д. Как оказалось, нет такой проблемы, где нельзя было бы пафосно выступить бонзам. Как оказалось, в Молдове нет и проблемы, которая решалась бы пафосом. А потому никакие проблемы и не решились и не решались. А это значит, что их критическое накопление в один момент приведёт к молниеносным плачевным последствиям. А власть пафосно объяснит, что виноват кто-то другой, но точно не она.