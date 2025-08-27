Хроника позора в День Независимости: Как Молдова стала тотально независима от чувства меры

В 2024-м мы рассуждали, что власть стала независима от государства. В 2023-м — что республика стремительно становится независимой от здравого смысла. В 2022-м — что есть плохая независимость, а бывает хорошая зависимость.
Казалось бы, ну что ещё сказать в 2025-м? Были уверены, что нечего, но оказалось, что нашлось ещё кое-что от чего можно быть независимыми.
В 2025-м году Молдова стала тотально независима от чувства меры.
Стратегические запасы пафоса молдавской власти, которая окончательно извратила независимость в какую-то криво-косую ындепенденцу, оказались бездонными. Пафосом забивают любую дыру, пафосом заменяют государственное управление, пафосом заменяют суровый реализм, пафос — единственное, что осталось у этой власти.
Убери пафос из речей бонз и тем придётся молчать в ответ на совершенно неуместные и страшные вопросы — как 50 тысяч леев министерских зарплат коррелируются с 3 тысячами достаточно повышенных пенсий, как сокращение экспорта и рынков сбыта коррелируется с лозунгами о росте экономики, как в конце концов зависимость от рынка ЕС является хорошей, а зависимость от рынка РФ плохой, хотя суть там одна и та же — зависимость.
Вопросов — море. А в ответ — пафос. Громкие слова не должны содержать смыслы, они должны быть громкими. А если после громких слов продолжают задавать неудобные вопросы — то значит сделай громкие слова ещё громче: «Я не слышу ваших неудобных вопросов — я сейчас великим занимаюсь, а вы меня отвлекаете».
Сегодня будут громкие слова. В том числе на французском, немецком и польском. А будут ли в них смыслы? К сожалению, эта власть дошла до того состояния, когда громкость и пафос заменяют смысл. Смысл — в пафосе. Побольше набрать в лёгкие воздуха и оттараторить сообразно методичке, не слушая вопросы и не обращая внимание на изумлённые взгляды слушателей. А если национальный пафос больше не цепляет и не вставляет, то давайте импортируем пафоса из-за границы. Заграничный пафос — он всяко жирнее и цветастее.
Проблема тут одна, но она краеугольная — пафос на хлеб не намажешь. И бог бы с ним, поскольку много чего на хлеб не намажешь, но на одном пафосе ни государства, ни экономики, ни соцзащиты, ни обороны, ничего не построишь. Пафос — это приправа, щепоткой которой иногда можно оттенить вкус блюда. Но пуд соли или перца, запиханные в организм — это летальный исход без вариантов.
Министерство пафоса с департаментом скорби, службой санкций и агентством объяснений, что вы не так поняли, а это другое — заменили Молдове экономику, инвестиции, соцзащиту, здравоохранение, образование, культуру и т.д. Как оказалось, нет такой проблемы, где нельзя было бы пафосно выступить бонзам. Как оказалось, в Молдове нет и проблемы, которая решалась бы пафосом. А потому никакие проблемы и не решились и не решались. А это значит, что их критическое накопление в один момент приведёт к молниеносным плачевным последствиям. А власть пафосно объяснит, что виноват кто-то другой, но точно не она.
Такие дела. Такая вот дата. Такая вот ындепенденца.
С праздником!
