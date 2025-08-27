Москва предложила мир, но Киев упрямится: Трамп предупреждает о последствиях

Уиткофф заявил о готовности Москвы к миру, а Трамп предупредил Киев о санкциях.
В эфире телеканала Fox News спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам урегулирования на Украине Уиткофф сообщил, что Владимир Путин заявил о стремлении завершить военный конфликт. По его словам, на столе уже лежит мирное предложение от России, и в Москве рассчитывают, что оно будет рассмотрено.
Отвечая на вопросы ведущего, Уиткофф подчеркнул, что российский президент действительно выражал готовность к завершению боевых действий. Он отметил, что в Москве сделаны шаги для переговоров, в том числе на саммите на Аляске, где, по его утверждению, был проявлен добросовестный интерес к диалогу. Однако дипломат признал, что ситуация остаётся крайне сложной и решение не может быть найдено быстро.
По словам спецпосланника, Дональд Трамп проявляет недовольство как позицией Москвы, так и упорством Киева, но при этом продолжает работу по сближению сторон. Уиткофф добавил, что предложение Москвы уже известно украинской стороне и допускается, что оно содержит элементы, которые Киев теоретически мог бы принять. Он уточнил, что в ближайшие дни планирует встретиться с украинскими представителями в Нью-Йорке, тогда как контакты с российскими переговорщиками, по его словам, проходят регулярно.
Тем временем сам Дональд Трамп в своём заявлении сделал акцент на том, что в случае отсутствия прогресса в диалоге санкции могут быть введены не только против России, но и против Украины. Американский лидер подчеркнул, что рассматривает исключительно экономические меры, так как не намерен допускать сценария Третьей мировой войны.
Глава Белого дома отметил, что вина за отсутствие прорыва в переговорах лежит не только на Москве, но и на Владимире Зеленском. По словам Трампа, украинский лидер тоже несёт ответственность за провал попыток достичь мира. Он напомнил свою недавнюю фразу о том, что для танго нужны двое, добавив, что Киев ошибочно рассчитывал на победу в противостоянии с государством, которое значительно превышает Украину по своим масштабам и ресурсам.
Американский президент также допустил возможность «экономической войны» и с Россией, хотя подчеркнул, что подобного сценария хотел бы избежать. По его словам, при Джо Байдене ситуация вышла из-под контроля, а Киев, поверив в поддержку Вашингтона, переоценил собственные силы.