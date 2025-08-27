Москва предложила мир, но Киев упрямится: Трамп предупреждает о последствиях

По словам спецпосланника, Дональд Трамп проявляет недовольство как позицией Москвы, так и упорством Киева, но при этом продолжает работу по сближению сторон. Уиткофф добавил, что предложение Москвы уже известно украинской стороне и допускается, что оно содержит элементы, которые Киев теоретически мог бы принять. Он уточнил, что в ближайшие дни планирует встретиться с украинскими представителями в Нью-Йорке, тогда как контакты с российскими переговорщиками, по его словам, проходят регулярно.