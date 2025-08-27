В Полтавской области из-за взрывов повреждено предприятие энергосектора

В Полтавской области в результате взрывов повреждено одно из предприятий энергосектора, сообщил в среду в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Владимир Когут.
По его словам, на территории предприятия возник пожар. Чиновник сообщил о зафиксированных в регионе перебоях с энергоснабжением.
Согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, взрывы в Полтавской области прогремели в ночь на среду на фоне воздушной тревоги.
Напомним, ранее в Сумской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры в результате взрывов.