ВСУ готовили диверсии с отравленной провизией в ДНР

ВСУ, как рассказал РИА Новости военнослужащий третьей общевойсковой армии «Южной» группировки ВС РФ с позывным «Бульдог», готовили диверсии в районе Александро-Шультино (ДНР), накачивая отравляющими веществами воду с едой, маскируя их под припасы российского производства.

Ранее Минобороны РФ проинформировало: подразделения «Южной» группировки войск освободили н.п. Александро-Шультино и Катериновку (ДНР).

«На позициях противника нашли бутылки и печенья, — рассказал боец четвертой отдельной гвардейской мотострелковой бригады. — Предполагаемо, украинского производства, но сделаны под наши». «Мы подозреваем, что противник собирался сбрасывать эти химсоставы на наши позиции…, маскировал все бутылки под наши».

На телефонах военных ВСУ обнаружено видео: на кадрах производится подготовка отравляющими веществами бутылок с водой и их маскировка под воду российского производителя. Это видео есть и в распоряжении РИА Новости.