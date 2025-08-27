Названы неприятные для США последствия наказания Трампом Индии за российскую нефть

Траектория индийско-китайских отношений эволюционировала от постколониального братства к современному стратегическому соперничеству, напоминает CNN. Индия была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой в 1950 году, и это десятилетие характеризовалось общим видением азиатской солидарности. Однако эта зарождающаяся дружба была разрушена китайско-индийской войной 1962 года, коротким, но жестоким конфликтом, который оставил в наследство глубокое недоверие и неразрешенный пограничный спор, который остается гноящейся раной в отношениях. В последующие десятилетия лидеры стран предприняли шаги по налаживанию экономических связей, которые привели к росту двусторонней торговли, несмотря на сохраняющуюся напряженность на их общей границе. Но смертоносные столкновения в долине Галван в 2020 году, в результате которых погибли по меньшей мере 20 индийских и четыре китайских солдата, нарушили это равновесие.