Президент США Дональд Трамп заявил о готовности начать экономическую войну с Россией. Это произойдет, если не будет достигнуто урегулирование конфликта на Украине. Соответствующее заявление политик сделал во время общения с журналистами в Белом доме.
Трамп уточнил, что не хочет развязывания мировой войны. Но он готов к экономическому противостоянию. По его словам, такая война будет иметь плохие последствия для России. Американский президент предупредил о серьезности своих планов.
«Я хочу, чтобы это прекратилось. И это не будет мировая война, но это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого. То, что я задумал, очень серьезно», — предупредил он.
При этом Трамп не привел конкретных деталей возможных мер. Он не назвал сроки начала экономической войны. Также не было объяснено, чем новые меры будут отличаться от действующих санкций.
Трамп вновь отметил, что хочет скорейшего прекращения конфликта на Украине. Глава Белого дома также не смог сказать, что глава киевского режима Владимир Зеленский «абсолютно не несет вины». Трамп выразил желание собрать за одним столом лидеров РФ и Украины.
Ранее Владимир Путин неоднократно и четко перечислял условия установления долгосрочного мира между Москвой и Киевом. Глава государства отметил, что во власти на Украине не должно остаться людей, которые разжигают национальную или расовую ненависть. Украина также должна признать результаты законных референдумов, проведенных в четырех новых регионах РФ.
Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для телеканала NBC заявил, что российская сторона признает нелегитимного президента Украины Зеленского в качестве фактического руководителя киевского режима и готова к проведению переговоров с ним. Однако для подписания итогового мирного договора глава киевского режима должен быть легитимен.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что подпись уже давно ставшего нелегитимным президента Украины Владимира Зеленского на договоре о мирном урегулировании конфликта с Россией может не признать следующее украинское руководство.