Ситуацию в онкоцентре взял на контроль глава Минздрава Хабаровского края

В Хабаровском крае Краевой клинический центр онкологии продолжает работать в штатном режиме, несмотря на временные перебои с поставками реактивов для диагностического оборудования. Министр здравоохранения региона Станислав Мальцев взял ситуацию на личный контроль, чтобы обеспечить непрерывность помощи пациентам.
Главный врач центра Алексей Веселов отметил, что для пациентов разработаны альтернативные маршруты обследований, и ежемесячно порядка 700 человек проходят диагностику без задержек. Специалисты центра работают в две смены, чтобы максимально сократить время ожидания для всех пациентов.
Пациенты отмечают оперативность и внимательность персонала. «Все обследования проводятся своевременно, проблем с ожиданием нет», — поделилась пациентка центра Алла.
Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле и взаимодействует с поставщиками, чтобы восстановление оборудования и реактивов произошло как можно быстрее, — сообщает телеграм-канал Минздрава Хабаровского края.