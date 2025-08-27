Ситуацию в онкоцентре взял на контроль глава Минздрава Хабаровского края

Главный врач центра Алексей Веселов отметил, что для пациентов разработаны альтернативные маршруты обследований, и ежемесячно порядка 700 человек проходят диагностику без задержек. Специалисты центра работают в две смены, чтобы максимально сократить время ожидания для всех пациентов.