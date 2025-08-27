Захарова: Запад выписал Зеленскому индульгенцию на свои же деньги

«Просто надо не бороться с преступлениями и не бороться с первопричинами преступлений, как считают на Западе, а можно просто легализовать эти преступления, и таким образом их станет меньше. Фантастическая логика. И собственно, Зеленскому выписали вот такую индульгенцию. Только пошли еще дальше в этой логике. Они ему выписали эту индульгенцию не на его деньги. Они эту индульгенцию еще выписали как бы даже на свои [деньги]. Он за нее даже ничего не заплатил. Правда, он принес в жертву жизни граждан Украины», — сказала она.